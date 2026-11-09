La ONU cerró sus sesiones sin pronunciarse sobre la condena de Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó el viernes 6 de noviembre su último período de sesiones de 2026 sin emitir una resolución pública sobre la presentación de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

La defensa de la expresidenta solicitó revisar la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También pidió medidas cautelares para suspender esa prohibición y modificar las condiciones de su prisión domiciliaria.

El organismo internacional todavía no definió si admitirá el planteo. Su próxima sesión ordinaria está prevista para marzo de 2027, aunque las medidas cautelares podrían analizarse antes.

La ONU advirtió que la resolución podría demorar años

A fines de octubre, el Comité informó que, debido a la cantidad de expedientes pendientes, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del reclamo podría tardar varios años.

Desde el entorno de Cristina Kirchner sostienen que todavía existe la posibilidad de obtener una medida cautelar antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, una eventual resolución favorable del Comité no suspendería automáticamente la condena dictada por la Justicia argentina ni restituiría por sí sola los derechos políticos de la exmandataria.

La presentación permanece pendiente y, hasta el momento, la inhabilitación para ejercer cargos públicos continúa vigente