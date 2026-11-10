Rutas complicadas este martes: baches, neblina y desvíos en distintos puntos de la provincia

Las rutas nacionales y provinciales presentan distintas dificultades de circulación este martes 10 de noviembre, principalmente por baches, neblina, presencia de animales y trabajos de mantenimiento. El reporte de Defensa Civil, actualizado a las 6, recomienda extremar las precauciones antes de viajar.

Rutas nacionales: dónde están los problemas

En la Ruta Nacional 68, entre La Merced y La Viña, hay pozos en la calzada, aunque permanece transitable. La Ruta Nacional 51, entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, presenta baches y circulación de camiones.

También se registran trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 34 y en el tramo de la RN 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera.

La situación más delicada corresponde a la Ruta Nacional 40, entre Seclantás y Molinos, donde la calzada está muy dañada. Se recomienda desviar por la Ruta Provincial 53, en el paraje El Churcal.

Rutas provinciales: neblina y animales sueltos

En la Ruta Provincial 33, entre los kilómetros 44 y 59, hay neblina, presencia de fauna autóctona y tareas de mantenimiento.

La Ruta Provincial 27 presenta reparaciones y circulación de camiones, mientras que en caminos de Metán se advierte sobre pozos y desniveles.

En sectores de Orán y Santa Victoria Este se reportan animales sobre la calzada. También hay malezas en banquinas de Rivadavia y tramos de calamina en caminos de Anta y Cafayate.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar la señalización en las zonas de obras.