Aeropuerto de Salta: opera con normalidad, pero hay vuelos demorados y reprogramados

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta opera con normalidad este martes 10 de noviembre, según el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil.

Sin embargo, la información publicada en el sitio de Aeropuertos Argentina muestra demoras y reprogramaciones en algunos vuelos, tanto de arribos como de partidas.

Qué vuelos presentan modificaciones

Entre los arribos, el vuelo AR 1490, procedente de Ezeiza, figura reprogramado de las 15.35 a las 16.20.

También aparecen demorados el AR 1580, proveniente de Córdoba, de las 16.50 a las 17.20, y el AR 1500, desde Ezeiza, de las 19.25 a las 19.50.

En cuanto a las partidas, el vuelo AR 1491, con destino a Ezeiza, figura reprogramado de las 16.25 a las 17.15.

Además, el AR 1493, también hacia Ezeiza, presenta una demora de las 17.30 a las 18.10, mientras que el AR 1501 pasó de las 20.20 a las 20.50.

Los demás servicios visibles en la consulta figuran programados o en horario.

Desde Defensa Civil recomendaron presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales, contar con la documentación vigente y verificar el estado del servicio directamente con la aerolínea antes de viajar.