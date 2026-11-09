Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV con una misa multitudinaria y más de 10 mil voluntarios

Córdoba vive días de intensa preparación ante la histórica llegada del papa León XIV, prevista para el próximo martes 10 de noviembre. La ciudad se prepara para recibir a miles de peregrinos que participarán de una misa multitudinaria, con cobertura de Aries, en el mismo lugar donde Juan Pablo II celebró una ceremonia hace 39 años.

El vocero del Arzobispado de Córdoba, Munir Bracco, aseguró al portal Infobae que la comunidad ya vive con emoción la llegada del Pontífice. Para la Iglesia local, la visita comenzó mucho antes del arribo del Papa, a través del trabajo y el compromiso de miles de personas.

Más de 10.000 voluntarios participan de manera gratuita en la organización del encuentro. Entre ellos se encuentran jóvenes, profesionales, trabajadores y representantes de distintas instituciones que colaboran con los preparativos.

Una vigilia de fe y esperanza

Las actividades comenzarán el lunes 9 de noviembre, cuando se habilite el ingreso al predio de FAdeA a partir de las 18 horas.

Durante la noche se desarrollará una vigilia con música, presentaciones artísticas y momentos de oración, que permitirá a los peregrinos prepararse espiritualmente para el encuentro con León XIV.

El martes 10, el Papa tiene previsto llegar a Córdoba a las 9 de la mañana. Posteriormente recorrerá el predio en el Papamóvil y presidirá la misa programada para las 10.

Un mensaje de unidad para los argentinos

Desde el Arzobispado destacaron que la presencia del Santo Padre representa una oportunidad para renovar la esperanza en medio de las dificultades sociales y económicas que atraviesa el país.

La Iglesia espera que su mensaje invite a fortalecer la solidaridad, el diálogo y la convivencia, superando las diferencias políticas y sociales.

La visita también tendrá un profundo significado histórico: será la primera celebración papal en ese predio desde 1987, cuando Juan Pablo II convocó a una multitud de fieles.

Córdoba se prepara así para vivir una jornada que promete quedar grabada en la memoria religiosa de la Argentina y reunir a creyentes de distintas provincias, unidos por la fe y la esperanza.