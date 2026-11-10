Salta tendrá cortes de luz por obras de EDESA: el cronograma de esta semana

La empresa EDESA difundió el cronograma de trabajos programados en la red eléctrica para la semana del 9 al 15 de noviembre, con intervenciones que afectarán distintos barrios y localidades de Salta.

Para este martes 10, están previstas tareas desde las 8 de la mañana, con una duración estimada de cuatro horas, en cinco sectores de la provincia.

Dónde habrá cortes este martes

En Salta Capital, los trabajos alcanzarán el barrio Villa El Pilar, en el sector comprendido entre las calles José Hernández, Bartolomé Mitre, Dr. Manuel Anzoátegui y pasaje Padre Miguel Martín, además de zonas aledañas.

En Vaqueros, las tareas afectarán el centro, el barrio 40 Viviendas Las Zanjas, San Nicolás, 48 Lotes Pérez y sectores cercanos.

También se realizarán intervenciones en La Caldera, incluyendo áreas rurales y sectores de los barrios El Jardín, La Milagrosa, El Durazno, Potreros de La Caldera, Santa Mónica y Valle Alegre, entre otros.

En Campo Santo, los trabajos comprenderán los barrios Libertad, Ingenio San Isidro y Ayuda Mutua, mientras que en Embarcación también se prevé una intervención en la red.

Los trabajos continuarán durante la semana

Para el miércoles 11, EDESA programó tareas entre la medianoche y las 4 de la mañana en un sector de Salta Capital comprendido por las calles Dr. Adolfo Güemes, avenida Belgrano, 20 de Febrero y General Martín Güemes.

El jueves 12 habrá trabajos en General Güemes, sobre la Ruta Nacional 81, en Joaquín V. González y Urundel.

El viernes 13, las intervenciones alcanzarán sectores de Tolloche, Talavera, Tartagal, Nazareno, Cerrillos y otras zonas de Capital.

El cronograma también contempla trabajos durante el fin de semana en distintas localidades.

Las tareas forman parte del plan de ampliación y renovación de la red eléctrica. Los usuarios pueden consultar el detalle de las zonas afectadas en el sitio oficial de EDESA.