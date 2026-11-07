Tesla llega a la Argentina: cuánto podrían costar los autos eléctricos de Elon Musk

La fabricante de vehículos eléctricos Tesla confirmó que desembarcará en la Argentina el próximo 20 de noviembre, con la apertura de su primer espacio en el shopping Unicenter, en Buenos Aires.

La empresa de Elon Musk anunció su llegada mediante un video promocional en el que uno de sus vehículos recorre lugares emblemáticos del país, como el Congreso Nacional, Caminito y la Patagonia.

Cómo será el desembarco

La apertura se realizará en dos etapas. De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, inicialmente habrá dos vehículos en exhibición en el primer nivel del centro comercial.

En 2027 se habilitará un punto de venta formal y un espacio para pruebas de manejo con diez automóviles.

Cuánto costarían los Tesla

Aunque todavía no existen precios oficiales para la Argentina, las versiones más económicas podrían comercializarse entre 42.000 y 45.000 dólares, bajo determinadas condiciones de importación y antes de sumar los impuestos correspondientes.

En Estados Unidos, el Model 3 cuesta entre 36.990 y 54.990 dólares, mientras que el Model Y se ofrece entre 39.990 y 61.990 dólares.

La compañía utilizará un sistema de venta directa, sin concesionarias tradicionales.