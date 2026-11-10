León XIV en Córdoba: a qué hora será la misa y cómo sigue su agenda este martes

El papa León XIV llegó este martes 10 de noviembre a una de las jornadas centrales de su visita a la Argentina, con una agenda de actividades en Córdoba que incluye una misa multitudinaria, encuentros religiosos y un recorrido por la ciudad.

El arribo del pontífice al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella está previsto para las 9, mientras que a las 10 comenzará la celebración de la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA.

Miles de fieles se congregan en Córdoba para participar de la ceremonia, entre ellos peregrinos salteños que viajaron especialmente para acompañar al Papa.

La agenda completa de León XIV este martes

De acuerdo con el cronograma difundido, las actividades previstas son:

9.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, en Córdoba.

10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en FAdeA.

15.15: encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

16.55: partida en avión hacia Buenos Aires.

18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20.15: encuentro y vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde habrá un festival.

La actividad en Córdoba representa la segunda misa multitudinaria del pontífice durante su estadía en el país.

Aries realiza una cobertura especial desde Córdoba

Nicolás Ríos, enviado especial de Aries, se encuentra en Córdoba para seguir las actividades del Papa y recoger testimonios de los fieles.

Durante la mañana, el periodista recorrió las inmediaciones de los templos por los que pasará León XIV y dialogó con el sacerdote salesiano Alan Berassi.

“Todo el mundo quiere verlo, todos queremos verlo”, expresó el religioso, al describir la expectativa de quienes esperan desde temprano el paso del pontífice.

Aries realizará un seguimiento especial del recorrido papal, con información y testimonios desde Córdoba.