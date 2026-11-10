“Dice cosas muy fuertes, pero con un lenguaje que no ofende”: Quintana sobre León XIV

El obispo de Cafayate, Darío Quintana, analizó los discursos del papa León XIV durante su visita a la Argentina y destacó la claridad con la que aborda cuestiones sociales, económicas y políticas.

En Pelo y Barba, por Aries, sostuvo que el mensaje del Pontífice puede influir más allá del ámbito religioso y alcanzar al mundo político, empresarial y del trabajo.

“Está dejando un material riquísimo para el trabajo, para la organización, para la empresa, para el empleado y para todo sector de la sociedad”, afirmó.

Un mensaje para una Argentina dividida

Quintana destacó especialmente la manera en que León XIV plantea cuestiones sensibles sin recurrir a la confrontación.

“Dice cosas muy fuertes, muy reales, pero con un lenguaje que no ofende”, expresó, y consideró que esa actitud representa una enseñanza para la sociedad argentina.

En ese sentido, reclamó recuperar la capacidad de escuchar a quienes piensan diferente. “Aunque no piense como yo, el otro puede enseñarme algo”, sostuvo.

El religioso también se refirió a la necesidad de superar la fragmentación política y social del país mediante el respeto, el diálogo y la búsqueda del bien común.