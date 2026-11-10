Viajó sola 1.400 kilómetros desde Bolivia para ver al Papa: “Me mueve la fe”

Entre las miles de personas que participaron de la vigilia por el papa León XIV en Córdoba, una mujer llegó sola después de recorrer 1.400 kilómetros desde Tarija, Bolivia, para estar presente en la celebración.

Se trata de María René Vaca, quien compartió su historia con Nicolás Ríos, enviado especial de Aries, durante la cobertura desde el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

“Por la fe, porque tengo que ver al vicario de Cristo”, respondió cuando le preguntaron qué la había impulsado a emprender el viaje.

Su trabajo voluntario y el mensaje que espera

Vaca contó que integra el Centro de Ayuda para la Mujer, una organización provida en la que participa como voluntaria y acompaña a mujeres que atravesaron abortos.

Según relató, el grupo organiza retiros de tres días y encuentros de acompañamiento espiritual para quienes buscan apoyo después de esas experiencias.

Consultada sobre el mensaje que espera escuchar del pontífice, expresó: “Me ha gustado mucho el mensaje por la vida que ha dado en Uruguay y espero lo mismo”.

También manifestó su deseo de que la visita contribuya a recuperar la fe católica.

Después de participar de la misa en Córdoba, tiene previsto descansar unos días y regresar a Bolivia.