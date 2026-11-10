Darío Quintana llegó a Córdoba para recibir al Papa: “Es una visita realmente histórica”

El obispo de Cafayate, Darío Quintana, llegó a Córdoba para participar de la misa que encabezará el papa León XIV en el predio de FAdeA. En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, destacó la importancia de la visita y el entusiasmo que se vive ante la llegada del Pontífice.

“Es una visita realmente histórica. El Papa está teniendo una agenda multifacética, además de intensa”, expresó el religioso, quien señaló que las actividades del Santo Padre convocan no solamente al mundo católico, sino también a distintos sectores de la sociedad.

Quintana destacó que León XIV está transmitiendo un mensaje “muy positivo y cargado de esperanza”, que invita a trabajar desde distintos ámbitos para construir una sociedad mejor.

El obispo confirmó que llegó a Córdoba junto al resto del Episcopado y que ya se encontraban en el predio donde se celebrará la misa, a la espera del Santo Padre.