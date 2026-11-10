Córdoba: fieles esperan desde anoche el paso de León XIV por el centro de la ciudad

A cuatro horas del recorrido del Papamóvil, cientos de personas ya ocupan las veredas a lo largo de las 25 cuadras por donde podría pasar el Pontífice.
Papa León XIV10/11/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Córdoba vive una jornada de enorme expectativa por la llegada del papa León XIV. Desde anoche, numerosos fieles comenzaron a instalarse en las calles del centro de la ciudad para conseguir un lugar privilegiado y poder saludar al Santo Padre durante su posible recorrido en el Papamóvil.

A cuatro horas del paso previsto, ya se observa una importante concentración de personas a lo largo de las 25 cuadras que conformarían el trayecto. Familias, adultos mayores y grupos de fieles aguardan desde temprano con la esperanza de ver de cerca al Pontífice.

La actividad central de la visita será la misa que León XIV celebrará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera una multitud de peregrinos.

Mientras tanto, en el centro cordobés, la expectativa crece con el paso de las horas. Aunque el recorrido en el Papamóvil todavía se menciona como una posibilidad, los fieles ya se encuentran apostados en las veredas para no perderse la oportunidad de saludar al Papa.

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