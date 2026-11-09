Briatore criticó el rendimiento de Colapinto y Gasly en Brasil: “Decepcionante”

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, expresó su malestar por el rendimiento de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde finalizaron 13° y 14°, respectivamente, sin sumar puntos.

“Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, manifestó el italiano tras la carrera disputada en Interlagos.

Alpine reconoció problemas bajo la lluvia

Las declaraciones, recogidas por Noticias Argentinas, apuntaron especialmente a las dificultades del equipo para mantener un buen ritmo cuando la pista estaba mojada.

“Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia”, sostuvo Briatore.

El dirigente explicó que los Alpine estuvieron entre los más rápidos con neumáticos blandos cuando la pista comenzó a secarse, pero perdieron rendimiento cuando regresaron las precipitaciones.

Con estos resultados, Racing Bulls amplió a 45 puntos su ventaja sobre Alpine en la disputa por el quinto puesto del campeonato de constructores.

La próxima carrera será el Gran Premio de Las Vegas, donde la escudería buscará mejorar su rendimiento.