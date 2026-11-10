Quintana habló personalmente con León XIV: “Está muy emocionado por el recibimiento en Argentina”

El obispo de Cafayate, Darío Quintana, reveló que mantuvo un encuentro personal con el papa León XIV durante su visita a la Argentina y aseguró que el Pontífice se mostró profundamente emocionado por el cariño recibido.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, el religioso contó que pudo conversar con el Santo Padre junto a otros integrantes de su orden religiosa, los capuchinos.

“Él manifestó estar muy emocionado, muy emocionado de cómo era el recibimiento en la Argentina”, relató Quintana.

El obispo recordó que ya desde su llegada al país León XIV se sorprendió por la cantidad de fieles que salieron a recibirlo.

También describió un momento de especial emoción durante la misa celebrada en Buenos Aires, cuando el Papa observó a la multitud reunida para participar de la ceremonia.

“Respiró profundo de la emoción”, contó Quintana, quien aseguró que el Santo Padre se siente querido y acompañado por los argentinos.

El religioso también destacó la organización de las actividades y señaló que el Papa valora especialmente el afecto recibido de los distintos sectores de la sociedad.