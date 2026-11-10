Polémica por las carpas VIP en la misa del Papa: famosos con catering y fieles bajo el sol

La multitudinaria misa del papa León XIV en Buenos Aires quedó envuelta en una polémica por la instalación de carpas VIP con catering, lugares preferenciales y comodidades exclusivas para figuras de la política, el espectáculo y el empresariado.

Según informó Cadena 3, la situación generó malestar en ámbitos eclesiásticos y cuestionamientos de asistentes y voluntarios, mientras miles de fieles soportaron largas filas y altas temperaturas para participar de la celebración.

Famosos con privilegios y voluntarios alejados del altar

El periodista Eduardo Feinmann confirmó la existencia de un sector VIP con comida y mencionó entre los invitados a Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V y Yanina Latorre.

La propia Latorre relató que ingresó directamente al área reservada y que las invitaciones incluían indicaciones sobre la vestimenta.

Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó del periodista Nacho Otero, quien criticó que las celebridades tuvieran asientos mientras monjas, sacerdotes y adultos mayores permanecían sentados en el suelo.

También hubo reclamos de voluntarios que, después de colaborar durante varias horas con la organización, debieron seguir la misa desde sectores alejados del altar.

¿Quién autorizó las carpas VIP?

La controversia alcanzó a la Casa Rosada, el Gobierno porteño y la productora DF Entertainment, involucrados en distintos aspectos de la organización.

De acuerdo con Cadena 3, existen versiones contrapuestas sobre quién distribuyó las invitaciones y autorizó los accesos preferenciales.

La discusión también se extendió a los empresarios vinculados con el financiamiento de actividades de la visita papal, aunque no está confirmado que todos hayan utilizado los mismos sectores exclusivos.