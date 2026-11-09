Alcoholemia: detectaron 139 conductores alcoholizados durante el fin de semana

La Policía de Salta detectó 139 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol durante los operativos de seguridad vial realizados el fin de semana en distintos puntos de la provincia.

La Dirección General de Seguridad Vial informó que se controlaron 13.614 vehículos y se realizaron 9.016 pruebas de alcoholemia, en el marco de los dispositivos preventivos desplegados en rutas y calles.

Casi 1.800 infracciones detectadas

Los procedimientos dejaron un total de 1.793 infracciones a las normativas de tránsito, de las cuales 139 correspondieron a conductores que dieron positivo en los controles de alcohol.

Los infractores fueron sancionados conforme a la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con alcohol en sangre.

Desde la fuerza provincial señalaron que los controles continuarán en distintos puntos del territorio para prevenir conductas de riesgo y reducir los siniestros viales.