Torneo Federal A: secuestran bebidas alcohólicas ocultas en la cancha de Juventud Antoniana

En el marco del dispositivo de seguridad desplegado por el partido del Torneo Federal A 2026 entre Juventud Antoniana y Atlético Cipolletti, la Policía secuestró bebidas alcohólicas fraccionadas en 430 bolsitas plásticas ocultas dentro del Estadio Fray Honorato Pistoia.

Detalles del operativo

El despliegue contempla a más de 200 efectivos policiales abocados al control del espectáculo deportivo. Las puertas de la cancha quedaron habilitadas para el público a partir de las 15:30 horas, de cara al inicio del encuentro fijado para las 17.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la obligación de concurrir con documento de identidad en mano para agilizar los accesos, y reiteraron la prohibición del ingreso de pirotecnia, bebidas alcohólicas, rollos de papel u objetos contundentes.