Buscan a un joven de 24 años desaparecido en Coronel Moldes

La Policía de Salta busca intensamente a Franco Sebastián Ávalos, de 24 años, quien se encuentra desaparecido desde la mañana del sábado 7 de noviembre, cuando se ausentó de su domicilio en barrio La Chacra, en Coronel Moldes.

La denuncia fue radicada por sus familiares en la Comisaría 8 y se activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas, bajo las directivas de la Fiscalía Penal local.

Intensifican los rastrillajes

Este lunes, los operativos se concentran en los diques Puerta de Díaz y El Préstamo, además de rutas, caminos y sectores aledaños.

Participan efectivos policiales, personal de Investigaciones, Búsqueda de Personas, Caballería, Canes, Bomberos y unidades Lacustre y Fluvial, junto con bomberos voluntarios y vecinos.

Cómo reconocerlo

Franco mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura robusta, tez morena, ojos negros y cabello corto negro. Tiene una discapacidad.

Al momento de desaparecer vestía buzo negro con capucha, pantalón deportivo negro con una calavera en el bolsillo delantero izquierdo y zapatillas negras. Llevaba una mochila rosada.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse inmediatamente al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.