Hemoterapia advierte por la falta de sangre en Salta: “No hemos podido repuntar, no alcanza”

El Centro Regional de Hemoterapia necesita 120 donantes diarios, pero actualmente recibe apenas 60, una cantidad insuficiente para cubrir la demanda de sangre en la provincia.

La doctora Mónica López, responsable del organismo, advirtió en Qué Domingo, por Aries, que las reservas continúan en una situación crítica.

“La cifra viene siendo crítica desde todo este tiempo y no hemos podido repuntar. Están ingresando 60 donantes, no alcanza”, afirmó.

La profesional explicó que la demanda aumentó porque actualmente se realizan en Salta tratamientos y cirugías que antes requerían derivaciones a Buenos Aires o Córdoba, entre ellos intervenciones cardiovasculares en el Hospital Papa Francisco.

Colectas y actividades durante la semana

Con motivo del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora este lunes 9 de noviembre, el Centro Regional desarrollará distintas actividades:

Lunes 9: atención de 7 a 12, pese al feriado.

Martes 10: colecta de sangre en el Concejo Deliberante.

Miércoles 11: colecta en el colegio Aráoz.

Jueves 12: feria educativa frente al Centro Regional, de 10 a 12, con trabajos de estudiantes sobre la donación de sangre.

Lunes, miércoles y viernes: jornadas de capacitación en la institución.

López recordó que pueden donar personas de 16 a 75 años, en buen estado de salud y con documento de identidad. Recomendó desayunar e ingerir abundantes líquidos antes de concurrir.