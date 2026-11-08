Juegos Evita: Salta cerró con 68 medallas y fue la mejor delegación del NOA

La delegación de Salta finalizó su participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 con 68 medallas, su mejor registro histórico, y se posicionó como la mejor representación del noroeste argentino.

En Mar del Plata, los deportistas consiguieron 27 medallas de oro, 28 de plata y 13 de bronce, superando las 55 preseas obtenidas en 2025. La provincia terminó en el sexto puesto del medallero nacional.

Los protagonistas de la última jornada

El cierre de la competencia dejó siete nuevas medallas. En boxeo, Amín “El Tigre” Flores ganó el oro en la categoría hasta 64 kilos.

También consiguieron medallas de plata los boxeadores Eliana Vallejos, Guadalupe Balcedo, Thiago Ruiz y Tiziano Bianchi. A ellos se sumaron Alón Piqué en skate y Luis Beltrán D’Angelo en tiro.

El atletismo adaptado aportó 29 medallas al resultado provincial. Entre las actuaciones destacadas estuvieron las cinco preseas doradas de Maren Osorio y las tres de Braian Amaya.

La delegación estuvo integrada por 357 deportistas de 23 municipios, acompañados por 43 entrenadores, coordinadores y profesionales de la salud.

El regreso de la comitiva está previsto para este domingo 8 de noviembre, alrededor de las 16.