Más de 100 policías participaron de operativos en barrios de la ciudad: 40 infracciones
Un operativo policial desplegado durante la noche del viernes en distintos barrios de la ciudad dejó 40 infracciones, 115 personas identificadas y 250 vehículos controlados.
Según el parte de la Policía de Salta, participaron más de 100 efectivos de unidades especiales y dependencias de los Distritos de Prevención 1 y 10.
Dónde se realizaron los controles
Los procedimientos se concentraron en Villa Palacios, barrio El Carmen, Don Emilio y la zona del Casino, bajo la supervisión del subjefe de Policía, Guido Burgos.
Como resultado, se labraron 30 actas por infracciones a la Ley Contravencional 7.135/01 y se registraron 10 infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.
Los operativos incluyeron patrullajes preventivos, identificación de personas y controles vehiculares.
Desde la fuerza señalaron que estos dispositivos se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.