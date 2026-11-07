Más de 100 policías participaron de operativos en barrios de la ciudad: 40 infracciones

Los controles se realizaron en distintos sectores de Capital durante la noche del viernes. La Policía identificó personas y revisó cientos de vehículos.
Policiales07/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un operativo policial desplegado durante la noche del viernes en distintos barrios de la ciudad dejó 40 infracciones, 115 personas identificadas y 250 vehículos controlados.

Según el parte de la Policía de Salta, participaron más de 100 efectivos de unidades especiales y dependencias de los Distritos de Prevención 1 y 10.

Dónde se realizaron los controles

Los procedimientos se concentraron en Villa Palacios, barrio El Carmen, Don Emilio y la zona del Casino, bajo la supervisión del subjefe de Policía, Guido Burgos.

Como resultado, se labraron 30 actas por infracciones a la Ley Contravencional 7.135/01 y se registraron 10 infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Los operativos incluyeron patrullajes preventivos, identificación de personas y controles vehiculares.

Desde la fuerza señalaron que estos dispositivos se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.

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