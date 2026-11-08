SaltAnime celebra sus 10 años con concursos, videojuegos y entrada gratuita

Este domingo 8 de noviembre, desde las 15, se realizará la celebración por el décimo aniversario de Salta Anime, con entrada libre y gratuita, en el Centro Vecinal de Villa Belgrano, ubicado en Vicente López 1560.

Walter Medina, uno de los organizadores, contó en Qué Domingo, por Aries, que habrá concursos, torneos, sorteos y propuestas para fanáticos del anime, los cómics, los videojuegos y la cultura japonesa.

Qué actividades habrá

El programa incluye concursos de disfraces, dibujo y K-pop, además de torneos de videojuegos como Street Fighter, Tekken y fútbol en PlayStation.

Las inscripciones a los concursos se realizarán directamente en el evento.

También habrá una feria de emprendedores con venta de figuras, peluches, llaveros, indumentaria, accesorios y productos artesanales relacionados con el anime, las películas y las series.

Medina adelantó que se realizarán sorteos entre quienes compren en los puestos y habrá proyecciones de contenido audiovisual.

Los próximos encuentros

El organizador confirmó que el domingo 15 de noviembre habrá una actividad en la Biblioteca Popular El Molino, en Vaqueros, desde las 15.

Además, el 22 de noviembre se realizará una nueva edición denominada Isekai, en la ciudad de Salta.