Clausuraron seis fiestas clandestinas en Salta: cobraban entradas y no tenían autorización

La Policía de Salta clausuró seis fiestas no autorizadas durante la madrugada del domingo en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos se realizaron en Capital, Campo Quijano, San Lorenzo, Orán, Metán y Embarcación.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de los Distritos de Prevención 1, 2, 3, 10 y 14, que intervinieron en el marco de los controles preventivos.

Cobro de entradas y consumo de alcohol

Durante las inspecciones, los policías constataron una importante concurrencia de personas, cobro de entradas y música a alto volumen.

También detectaron consumo de bebidas alcohólicas en algunos de los encuentros.

Según informó la fuerza provincial, ninguno de los seis eventos contaba con la autorización correspondiente para su realización.

Los organizadores fueron infraccionados por transgredir el Código Contravencional de la Provincia, con intervención de las fiscalías de cada jurisdicción.

El parte policial no precisó la cantidad de asistentes ni informó sobre personas detenidas durante los procedimientos.