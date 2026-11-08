Salta podría tener menos lluvias hasta enero: ¿hay riesgo de sequía?

El pronóstico climático para noviembre, diciembre y enero anticipa precipitaciones por debajo de los valores habituales, aunque esto no significa que dejará de llover ni que se descarten tormentas intensas.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó en Qué Domingo, por Aries, que esta previsión responde al comportamiento de distintos fenómenos atmosféricos, entre ellos El Niño y las oscilaciones vinculadas con la actividad antártica.

“Hay un pronóstico trimestral que indica que noviembre, diciembre y enero las precipitaciones van a estar por debajo de los valores normales”, señaló.

¿Puede haber sequía durante el verano?

Consultado sobre esa posibilidad, Escobar aclaró que el pronóstico no impide que se registren lluvias importantes o tormentas intensas en determinados momentos.

Como ejemplo, recordó que para octubre también se esperaban precipitaciones inferiores a los valores normales, pero finalmente llovió ligeramente por encima del promedio.

El especialista explicó que los movimientos de los sistemas de aire frío provenientes de la Antártida pueden modificar las condiciones meteorológicas, por lo que recomendó seguir los pronósticos y las alertas oficiales.

También precisó que estas oscilaciones pueden anticiparse con mayor confiabilidad en períodos de una o dos semanas.