Juventud cayó ante Cipolletti: 14 demorados durante el operativo de seguridad

La derrota de Juventud Antoniana por 1 a 0 ante Cipolletti, por los cuartos de final de la Reválida del Federal A, estuvo acompañada por un importante operativo policial que dejó 14 personas demoradas y el secuestro de bebidas alcohólicas.

El encuentro se disputó el domingo en el estadio Fray Honorato Pistoia, con una concurrencia superior a los 4.000 espectadores, según el informe de la Policía de Salta.

El resultado de los controles policiales

El dispositivo de seguridad fue organizado por el Centro de Coordinación Operativa, con efectivos de los Distritos de Prevención 1 y 10, y supervisado por el subjefe de Policía, Guido Burgos.

Durante los procedimientos, 14 personas fueron demoradas por diferentes causas, aunque la fuerza no precisó los motivos de cada intervención.

Además, los uniformados secuestraron bebidas alcohólicas contenidas en 430 bolsitas plásticas, como resultado de los controles preventivos realizados durante la jornada.

El operativo comprendió las distintas instancias del partido, que terminó con la derrota del conjunto antoniano, ahora obligado a revertir el resultado en Río Negro para continuar en el torneo.