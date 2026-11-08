Pesca ilegal en el Cabra Corral: secuestraron 600 metros de redes y 350 pejerreyes

Un operativo de prevención contra la pesca furtiva en el dique Cabra Corral terminó con el secuestro de tres redes de aproximadamente 200 metros cada una y 350 piezas de pejerrey.

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por efectivos de la División Lacustre y Fluvial, que patrullaban las inmediaciones de Bahía Mateo Viejo cuando detectaron las redes de tipo paradora.

Investigan quién colocó las redes

Los policías retiraron los elementos de pesca y las 350 piezas ictícolas encontradas en el lugar.

Por el hecho se labró un acta de infracción al artículo 91 de la Ley Contravencional 7135/01, con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.

La investigación continúa para establecer quién es el propietario de las redes secuestradas. Hasta el momento, la Policía no informó sobre personas detenidas o identificadas por el procedimiento.

Desde la fuerza recordaron que está prohibido utilizar elementos de pesca no autorizados y pidieron respetar las normas destinadas a preservar las especies del embalse.