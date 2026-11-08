Pesca ilegal en el Cabra Corral: secuestraron 600 metros de redes y 350 pejerreyes

El hallazgo se produjo durante un patrullaje de madrugada en el embalse. La Policía busca identificar al propietario de los elementos secuestrados.
Policiales08/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PESCA ILEGAL

Un operativo de prevención contra la pesca furtiva en el dique Cabra Corral terminó con el secuestro de tres redes de aproximadamente 200 metros cada una y 350 piezas de pejerrey.

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por efectivos de la División Lacustre y Fluvial, que patrullaban las inmediaciones de Bahía Mateo Viejo cuando detectaron las redes de tipo paradora.

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Investigan quién colocó las redes

Los policías retiraron los elementos de pesca y las 350 piezas ictícolas encontradas en el lugar.

Por el hecho se labró un acta de infracción al artículo 91 de la Ley Contravencional 7135/01, con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.

La investigación continúa para establecer quién es el propietario de las redes secuestradas. Hasta el momento, la Policía no informó sobre personas detenidas o identificadas por el procedimiento.

Desde la fuerza recordaron que está prohibido utilizar elementos de pesca no autorizados y pidieron respetar las normas destinadas a preservar las especies del embalse.

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