Vuelve el calor a Salta: máximas de hasta 31 grados y posibles tormentas hacia el jueves

Las temperaturas volverán a subir durante los próximos días y las máximas oscilarán entre 29 y 31 grados desde el martes hasta el viernes, según anticipó el meteorólogo Edgardo Escobar.

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, el especialista explicó que los cambios bruscos registrados durante el fin de semana estuvieron asociados al ingreso de un sistema frontal frío.

El viernes se habían registrado temperaturas superiores a los 30 grados, pero el sábado el avance del frente provocó fuertes vientos, un descenso térmico y precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo durante la semana

Escobar anticipó que este lunes 9 de noviembre la temperatura máxima rondará los 25 grados, mientras que desde el martes comenzarán a registrarse jornadas más calurosas.

Entre el martes 10 y el viernes 13, las máximas se ubicarán entre 29 y 31 grados, con posibilidades de cierta inestabilidad hacia el jueves y viernes.

El meteorólogo aclaró que estas variaciones de temperatura son habituales para la época del año y están relacionadas con la llegada de sistemas frontales fríos.

También explicó que durante septiembre, octubre y los primeros días de noviembre se registró una mayor presencia de nubosidad, pese a que estos meses suelen caracterizarse por temperaturas elevadas y abundante sol.