El párroco de San Lorenzo y vocero de la Catedral de Salta confirmó por Aries que el contingente ya se encuentra alojado en Villa Carlos Paz. Partirán a las 4 de la madrugada hacia FAdeA para participar de la misa de León XIV.
León XIV presidió la Santa Misa en el Monumento a los Españoles
Papa León XIV09/11/2026Nico Ríos
El papa León XIV celebra la Santa Misa en Palermo, Buenos Aires, en el marco de su histórica visita apostólica a la Argentina.
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Durante su homilía en el Monumento a los españoles, el Papa destacó el papel de las familias en la transmisión de la fe y las convocó a ser protagonistas de la evangelización en Argentina.
El jefe de la Policía provincial confirmó por Aries que habrá operativos conjuntos con las fuerzas de las provincias limítrofes. Pidió extremar las precauciones durante los viajes de los peregrinos.
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