León XIV presidió la Santa Misa en el Monumento a los Españoles

El papa León XIV celebra la Santa Misa en Palermo, Buenos Aires, en el marco de su histórica visita apostólica a la Argentina.
Papa León XIV09/11/2026Nico RíosNico Ríos

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