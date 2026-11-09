“Que nos traiga bendición”: la emoción de los fieles salteños por la visita del Papa

La emoción por la visita del papa León XIV también se vive en Salta. Este lunes, fieles de distintas edades se reunieron en plaza España para compartir la misa del pontífice desde Buenos Aires, entre recuerdos, pedidos de bendición y testimonios de fe.

En diálogo con Aries, una mujer de 82 años contó que llegó sola desde barrio El Lerma para participar de la jornada.

“Gracias a Dios que pude llegar, solita vine”, expresó emocionada. Al recordar la visita de Juan Pablo II a Salta, reconoció que hoy vive la llegada de un Papa con mayor intensidad.

“Se derrama la alegría, qué lindo, es una cosa linda”, manifestó, antes de expresar su deseo: “Que nos traiga bendición”.

El recuerdo de Juan Pablo II y un pedido a los gobernantes

Otra de las asistentes, integrante de la Escuela de Evangelización San Andrés, recordó que viajó desde Orán cuando Juan Pablo II visitó Salta, hace casi cuatro décadas.

“Juntábamos plata con cuatro chicas, éramos muy chicas entonces y nos largamos para acá a verlo al Papa. Tuvimos la suerte de que a las cuatro nos toque la cabeza Juan Pablo II”, relató.

Ahora, ante la llegada de León XIV, expresó su deseo de que el mensaje pontificio tenga repercusión entre quienes conducen el país.

“Que principalmente lo escuchen aquellos que están arriba, los que están gobernando nuestro país. Que haya más humanidad, que tengamos un corazón más sensible”, pidió.

También manifestó su esperanza de que las palabras del Papa lleguen a las personas enfermas, privadas de su libertad y a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Que sanen heridas, que cambien vidas”, concluyó.