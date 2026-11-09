Feriado: el aeropuerto de Salta opera con normalidad, aunque hay vuelos demorados

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

De acuerdo con el reporte difundido por Defensa Civil, la pista se encuentra habilitada y las condiciones meteorológicas son favorables para las operaciones aéreas.

Sin embargo, la información publicada por Aeropuertos Argentina muestra algunas demoras en la programación de vuelos.

Qué vuelos presentan demoras

Según la consulta realizada alrededor de las 7.30, el vuelo WJ 3018, procedente de Ezeiza, tenía previsto arribar a las 7.14, pero figuraba demorado hasta las 7.50.

También aparecía con demora el vuelo AR 1500, proveniente de Aeroparque, cuya llegada estaba reprogramada de las 22 a las 22.50.

Entre las partidas, el vuelo AR 1505, con destino a Aeroparque, figuraba demorado de las 22.40 a las 23.30.

El resto de los servicios consultados mantenía sus horarios previstos o registraba operaciones ya realizadas.

Desde el organismo provincial recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas, debido a que los horarios pueden sufrir modificaciones durante la jornada.