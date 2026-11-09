El Registro Civil mantendrá guardias para nacimientos y defunciones durante el feriado

El Registro Civil mantendrá guardias de atención este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV, para garantizar la inscripción de nacimientos y defunciones.

La titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que estos servicios funcionan todos los días del año, incluidos sábados, domingos y feriados.

Dónde se realizarán los trámites

Las inscripciones de nacimientos se atenderán de 8 a 13, por orden de llegada y sin turno previo.

En la sede central se registrarán los nacimientos ocurridos en clínicas privadas, domicilios y otros lugares fuera del sistema público de maternidad. En tanto, la oficina del Hospital Público Materno Infantil atenderá exclusivamente los nacimientos producidos en ese establecimiento.

Las defunciones se inscribirán únicamente en la sede central, ubicada en Almirante Brown 160, también de 8 a 13.

Demoras de hasta 90 días para recibir el DNI

El organismo advirtió que actualmente existen demoras en la entrega de documentos: alrededor de 90 días para el DNI y 15 días hábiles para el pasaporte.

Los aranceles vigentes son de $10.000 para el DNI regular y $26.000 para el exprés. El pasaporte cuesta $100.000 en su modalidad regular y $200.000 en la exprés.

Los pagos se realizan exclusivamente mediante tarjetas o billeteras virtuales.