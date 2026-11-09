Pasos fronterizos: Jama cerrado y Sico habilitado este lunes para cruzar a Chile

Este lunes 9 de noviembre, el paso internacional de Jama, en Jujuy, permanece cerrado para vehículos, mientras que Sico está habilitado de 9 a 19 horas para todo tipo de transporte.

De acuerdo con el reporte de Defensa Civil de Salta, en Jama se registran vientos de 62 km/h, mientras que en Sico alcanzan los 29 km/h.

El paso de Socompa continúa habilitado exclusivamente para tránsito ferroviario, con vientos de hasta 68 km/h.

Cómo están los pasos con Bolivia

En la frontera con Bolivia, el puente internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos permanecen habilitados durante las 24 horas.

El servicio de chalanas en Aguas Blancas funciona únicamente de 7 a 9 de la mañana, con la recomendación de verificar las condiciones antes de embarcar.

En Salvador Mazza se prevén temperaturas de hasta 27 grados, mientras que en Aguas Blancas la máxima podría alcanzar los 31.

Paso con Paraguay

El cruce internacional de Misión La Paz está habilitado de 7 a 20 horas, con cielo mayormente nublado y una máxima prevista de 32 grados.

Las autoridades recomendaron llevar la documentación personal y del vehículo vigente, circular con precaución y consultar el estado de los pasos antes de iniciar el viaje.