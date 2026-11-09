Durand acompañó la celebración por León XIV y destacó el encuentro de los fieles en plaza España

El intendente Emiliano Durand participó este lunes de las actividades organizadas en plaza España, donde fieles salteños se reunieron para seguir en vivo la misa del papa León XIV desde Buenos Aires.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Arzobispado de Salta para ofrecer un espacio de encuentro a quienes no pudieron viajar para participar de las celebraciones.

“La actividad la conduce el Arzobispado, hay homenajes, música, danzas, pero sobre todo estamos viendo una proyección de la trayectoria del Papa, esperando que a las 11.30 se transmita en vivo la Santa Misa”, explicó en diálogo con Aries.

Un espacio para todos

Durand también se refirió a la utilización de plaza España para actividades culturales y religiosas de diferentes sectores de la comunidad.

“Hace poco hubo un encuentro de pastores acá, ahora estamos viendo la historia del Papa, esperando la misa”, recordó.

El intendente señaló que el predio está disponible para propuestas abiertas a la comunidad.

“Es un lugar que está a disposición de todos los salteños para cosas buenas como esta”, expresó.