Vuelve el calor a Salta: después del feriado, las máximas superarán los 30°C

Este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV, se presenta con condiciones agradables y una temperatura máxima de 25 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con una mínima de 14 grados y se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10%, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la tarde.

El calor regresará desde el martes

El pronóstico anticipa un importante ascenso de temperatura para los próximos días.

El martes 10 se espera una máxima de 30 grados, mientras que el miércoles 11 y el viernes 13 el termómetro podría alcanzar los 31 grados.

Para el jueves se prevén 32 grados, la temperatura más alta de la semana.

Durante el fin de semana, las máximas continuarían elevadas: 30 grados el sábado y 26 el domingo.