Refuerzan los controles en las rutas por la visita del Papa

La Policía de Salta y organismos nacionales de seguridad vial mantienen controles reforzados en rutas nacionales y provinciales por el movimiento de viajeros hacia Córdoba y Buenos Aires, con motivo de la visita del papa León XIV.

El operativo comenzó el viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 15, con fiscalizaciones durante las 24 horas.

Dónde estarán los controles

El Ministerio de Seguridad provincial confirmó que se reforzará la presencia de inspectores en tres puntos estratégicos:

Río de las Pavas , sobre la Ruta Nacional 34.

Metán , en el corredor de las rutas nacionales 9 y 34.

El Tala, sobre la Ruta Nacional 9.

Los procedimientos se desarrollan de manera coordinada entre la Policía, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Qué documentación y condiciones verificarán

En los vehículos de transporte de pasajeros se controlarán las habilitaciones, seguros, listas de pasajeros y recorridos autorizados.

También se verificarán las condiciones de seguridad, los elementos de emergencia y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

En cuanto a los conductores profesionales, se revisarán las licencias habilitantes, los tiempos de descanso y se realizarán controles de alcoholemia y detección de sustancias.