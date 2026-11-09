“Es sentir que no estamos solos”: la emoción de los salteños que acompañan al Papa desde plaza España

La llegada del papa León XIV a la Argentina despierta emoción entre los fieles salteños. Este lunes, familias y jóvenes comenzaron a reunirse en plaza España para compartir una jornada de fe y acompañar desde la distancia la misa que el pontífice celebrará en Buenos Aires.

En Pelo & Barba, por Aries, Rocío Fernández, integrante del área de comunicación de la Pastoral Juvenil, contó qué significa este encuentro para quienes no pudieron viajar a participar de las celebraciones.

“Buscamos que quienes no pudimos viajar a Córdoba nos sintamos un poco más unidos al Papa”, expresó.

Una manera de sentirse cerca de León XIV

La actividad comenzó a las 9, con música, momentos de oración y la entronización de la imagen de Nuestra Señora de Luján. Jóvenes y niños participan de la animación, mientras las familias se acercan con sus equipos de mate para compartir la jornada.

La misa de León XIV, prevista para las 11.30 en Buenos Aires, será transmitida en pantallas gigantes.

Fernández destacó el compromiso de los jóvenes con las actividades de la Iglesia y recordó la convocatoria del Milagro Juvenil, que reunió a más de 3.000 participantes.

Al referirse a lo que representa la presencia del pontífice en el país, resumió el sentimiento que motiva el encuentro: “Es sentir que no estamos solos, que es nuestro padre, nuestro pastor que nos acompaña”.