León XIV llegó al Cottolengo Don Orione entre aplausos y cientos de fieles

El papa León XIV llegó este lunes al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires, a bordo del papamóvil y ante cientos de vecinos y fieles que se congregaron para recibirlo.

La visita se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad, con participación de la Policía y Gendarmería. El pontífice partió desde la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y recorrió distintos sectores del conurbano bonaerense.

Una multitud esperó desde la madrugada

La llegada fue seguida por numerosos vecinos que se acercaron al establecimiento desde las primeras horas del día.

La cobertura de Minuto Uno detalló que los alrededores del Cottolengo fueron vallados y que el ingreso al perímetro estuvo restringido a personas autorizadas.

Quienes no contaban con acreditación permanecieron en las calles para intentar ver al Papa o seguir la actividad mediante pantallas gigantes.

Entre los presentes estuvo Héctor “El Negro” Enrique, campeón mundial con Argentina en 1986, quien expresó su alegría por recibir al pontífice y destacó el trabajo de la institución.

En el Cottolengo Don Orione residen alrededor de 400 personas con discapacidad, con quienes León XIV tenía previsto compartir un encuentro durante su visita.