Sáenz, tras el mensaje del Papa: “Siempre nos viene bien un tirón de oreja”

El gobernador Gustavo Sáenz participó del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad, junto al presidente Javier Milei, otros mandatarios provinciales y autoridades nacionales.

Tras la actividad, el mandatario salteño destacó el llamado del pontífice al diálogo y a superar las diferencias políticas para priorizar las necesidades de la sociedad.

“Un mensaje de esperanza, de unión y, por sobre todas las cosas, de tender puentes entre todos”, expresó ante los medios en Buenos Aires.

¿Un tirón de orejas a la dirigencia política?

Consultado sobre las referencias del Papa a la corrupción, la unidad y la necesidad de poner la economía al servicio de las personas, Sáenz respondió: “Siempre nos viene bien un tirón de oreja”.

“Desde chicos los padres nos tiran la oreja. Bueno, de grandes también que el Papa les tire la oreja a la dirigencia política está bueno”, agregó.

Sin embargo, aclaró que esa era una interpretación y precisó: “Yo lo que creo que, más que un tirón de oreja, es un mensaje para todos”.

En sus redes sociales, Sáenz también destacó el recuerdo de León XIV al papa Francisco y sostuvo que su legado sigue presente en el corazón de los argentinos.

"Su mensaje nos recuerda la importancia de trabajar juntos, tender puentes y poner siempre el bien común en el centro de nuestras decisiones para construir un futuro mejor para nuestros hijos y las próximas generaciones", expresó.