León XIV en Argentina: la agenda completa del Papa para este lunes

El papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre su visita a la Argentina con una agenda que comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y finalizará con una cena junto a los obispos argentinos.

La jornada incluirá una misa en el Monumento a los Españoles, reuniones con trabajadores y representantes de distintas religiones.

Los horarios de las actividades

De acuerdo con el cronograma publicado por Noticias Argentinas, las actividades previstas son:

9.15: visita al Cottolengo Don Orione, donde conviven más de 400 personas con discapacidad. Allí se encontrará con el gobernador Axel Kicillof y habrá una presentación de Abel Pintos.

11.30: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, dedicada a las familias.

16.00: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

17.30: reunión con líderes cristianos y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino.

19.45: cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Preparativos para la misa

Para la celebración de las 11.30 se dispusieron más de 500.000 hostias consagradas y 2.000 copones.

También se reservaron sectores para autoridades nacionales y porteñas, personas con discapacidad, integrantes del coro y trabajadores de prensa.