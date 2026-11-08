De Iruya y Pichanal a Luján: dos salteñas llevarán las ofrendas al papa León XIV
Dos mujeres salteñas tendrán un lugar especial en la misa que el papa León XIV presidirá el miércoles 11 de noviembre en Luján. Se trata de Elba Yugra, de Iruya, y Carmen Solano, de Pichanal, quienes estarán entre las personas encargadas de llevar las ofrendas al altar.
La información fue confirmada por Cáritas Argentina, que reunirá durante la celebración a representantes de distintas comunidades y organizaciones sociales del país.
Quiénes son las representantes salteñas
Elba Yugra es agricultora, integra la experiencia cooperativa del Consejo Kolla de Colanzulí y se desempeña como catequista en una capilla de Iruya.
Por su parte, Carmen Solano es referente ava guaraní de Pichanal y participa en iniciativas vinculadas con el cuidado de los niños y la memoria de su comunidad.
El Santuario de Luján confirma que la misa será el miércoles 11, a las 10, en Plaza Belgrano, frente a la Basílica.
Vigilia y actividades previas
El martes 10, desde las 18.30, se realizará la vigilia “Bajo un mismo manto”, con espectáculos musicales y momentos de oración.
Entre los artistas anunciados figuran Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.
El miércoles, desde las 6 de la mañana, habrá actividades y presentaciones artísticas, incluida la participación de Luciano Pereyra, antes de la misa del pontífice.