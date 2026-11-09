Hoy en plaza España: pantallas gigantes para seguir la misa del papa León XIV

Este lunes 9 de noviembre, los salteños podrán seguir en vivo la misa que celebrará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. La convocatoria será en plaza España, desde las 9 de la mañana, con actividades culturales y religiosas.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Salta y el Arzobispado, que instalarán pantallas gigantes para transmitir la celebración prevista para las 11.30.

Cómo será la jornada

La actividad comenzará con presentaciones culturales, la participación de coros locales y la entronización de la imagen de la Virgen de Luján.

A partir de las 11.30, los asistentes podrán seguir la misa del pontífice a través de las pantallas instaladas en la plaza.

El cierre estará a cargo de la Banda de Música Municipal 25 de Mayo.

Qué llevar y qué servicios habrá

La organización recomienda asistir con gorra, protección solar, reposera y agua para hidratarse. También se podrá llevar equipo de mate.

El predio contará con sanitarios químicos, puntos de recarga de agua potable, vallado de seguridad y puestos de atención para los asistentes.