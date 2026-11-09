Un mural gigante para recibir al Papa en Córdoba: “Es mucho más que un retrato, es un abrazo”

La llegada del papa León XIV a Córdoba movilizó a miles de fieles, pero también inspiró una obra artística de enormes dimensiones que busca darle la bienvenida al Pontífice y a todos los visitantes. Se trata de un mural de aproximadamente 12 metros de alto por 16 de ancho, realizado por los artistas urbanos Ariel Ocampo y Jael Araska.

En diálogo con Aries, Ocampo contó que la propuesta surgió de manera inesperada y que debieron trabajar contrarreloj para concretarla.

"El viernes nos llegó un encargo de urgencia de Caminos de las Sierras. Querían hacerle una bienvenida al Papa por donde va a ingresar a la ciudad", relató.

Los artistas se encontraban trabajando en otra intervención de gran escala cuando recibieron la convocatoria. Durante el fin de semana se acondicionó la superficie, el domingo presentaron los bocetos y el lunes al mediodía comenzaron a pintar.

Una obra que representa la identidad cordobesa

El mural está ubicado sobre un paredón de un puente que conecta con avenida Colón, en uno de los accesos a la ciudad.

Ocampo explicó que el objetivo fue ir más allá de una imagen conmemorativa del Pontífice.

"El enfoque de la obra más que nada es que no era solamente un retrato conmemorativo, sino un abrazo", expresó.

La pintura incorpora elementos representativos de Córdoba, como las Altas Cumbres, los ríos, la flora y fauna autóctonas y la figura del Cura Brochero, santo profundamente vinculado con la historia de la provincia.

También aparece un poncho confeccionado por un tejedor de las Altas Cumbres, que será entregado como obsequio al Papa y que los artistas reinterpretaron dentro de la composición.

"Es una obra compleja, que también nos va a quedar en la ciudad, por eso tiene tanta dedicación", destacó.No soy católico, pero este acontecimiento nos atraviesa a todos”

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Ocampo reflexionó sobre lo que representa participar de este acontecimiento histórico.

"Yo no soy católico, pero respeto muchísimo a los católicos. Creo en la fuerza divina, creo mucho en la energía de la gente", manifestó.

El muralista sostuvo que la llegada del Papa trasciende las creencias religiosas y genera una emoción colectiva.

"Este evento nos ha atravesado a toda la sociedad, a los católicos, a los creyentes, a los que no son creyentes. Es un hecho histórico", afirmó.

También recordó la movilización popular que provocó la anterior visita de un Papa a la Argentina y señaló que el arte urbano tiene la responsabilidad de interpretar ese sentimiento.

Una obra construida con la emoción de la gente

Para Ocampo, el mural no pertenece únicamente a quienes lo pintaron, sino también a las personas que acompañaron su realización.

"Vos estás gestando una obra con la gente que te está viendo, con la gente que te grita, que te alienta, que te tira energía", explicó.

En ese sentido, aseguró que el trabajo de un muralista está profundamente relacionado con el sentir popular.

"Yo me siento representado por el sentir popular en cada obra que hago en la calle, porque me debo al respeto de lo que la gente siente", expresó.

Aunque todavía no tienen certeza de que León XIV pueda observar personalmente la pintura durante su recorrido, el artista destacó que la intención es recibir tanto al Pontífice como a los miles de peregrinos que