Villarruel, tras el mensaje del Papa: “No estamos en un país donde somos todos hermanos”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió al mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina y advirtió sobre las divisiones políticas que atraviesa el país.

“El Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, expresó tras el discurso del pontífice en el Palacio Libertad.

Según informó Noticias Argentinas, Villarruel también protagonizó un momento de tensión con el presidente Javier Milei, quien se retiró del escenario sin saludarla. En cambio, León XIV intercambió unas palabras con la titular del Senado.

El pedido de diálogo político

Consultada sobre si las palabras del Papa representaban una crítica al Gobierno, la vicepresidenta rechazó esa interpretación.

“No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, sostuvo.

Villarruel también planteó que la defensa de la vida desde la concepción constituye una deuda pendiente del Gobierno con sus votantes.

“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”, afirmó.