León XIV en el Cottolengo: “Las personas más frágiles de la sociedad muchas veces eran ignoradas y abandonadas”

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires, donde compartió un encuentro con las personas que residen en la institución y destacó el valor de la solidaridad y el cuidado de quienes más lo necesitan.

La ceremonia incluyó una presentación musical de Abel Pintos junto a un coro, además de intervenciones de residentes del Cottolengo, que tuvieron la oportunidad de dirigirse al pontífice.

“Estoy contento de estar acá con ustedes”, expresó León XIV al comenzar su mensaje.

“La ciudad de la caridad”

Durante su discurso, el Papa definió al Cottolengo como “una comunidad fraterna de puertas abiertas en la que todo nos habla del amor de Dios”.

Recordó que San Luis Orione, fundador de la institución, quiso que el lugar fuera conocido como “la ciudad de la caridad”, un proyecto que construyó durante años mediante la oración y el trabajo.

El pontífice destacó especialmente su compromiso con “las personas más frágiles de la sociedad, que muchas veces eran ignoradas y abandonadas a su suerte”.

León XIV también mencionó tres ciudades vinculadas con la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania, para reflexionar sobre el amor y la solidaridad.

Al hablar de Belén, recordó que Jesús fue recibido y cuidado por María y José, y señaló que allí “se respira el amor a la vida”.

El mensaje se produjo durante una de las actividades de la visita papal a la Argentina, ante residentes, trabajadores y fieles reunidos en el Cottolengo Don Orione.