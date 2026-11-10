Fin de semana violento en Salta: investigan tres muertes en Tartagal y Vaqueros

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Tres muertes registradas en Tartagal y Vaqueros son investigadas por la Justicia, luego de una serie de intervenciones policiales durante el fin de semana.

En Pelo & Barba, por Aries, la comisaria María Estrada explicó que las investigaciones continúan abiertas para establecer las circunstancias de cada hecho y las causas de los fallecimientos.

Uno de los casos ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, en Tartagal, donde tres hombres habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión.

Según los primeros relevamientos, uno de ellos resultó lesionado y los otros dos se retiraron del lugar. Cuando llegó la Policía, el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

Estrada confirmó que los investigadores lograron demorar a las otras dos personas, que quedaron a disposición de la Justicia.

Otros dos hechos en Vaqueros y Tartagal

En barrio San Nicolás, en Vaqueros, una mujer alertó al Sistema de Emergencias después de encontrar a su pareja lesionada fuera de un domicilio, alrededor de las 6 de la mañana.

El personal sanitario constató su fallecimiento y se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Según indicó Estrada, una persona fue puesta a disposición judicial.

El tercer hecho ocurrió después de las 20 en barrio Norte Grande de Tartagal. Allí fue encontrado un hombre con lesiones dentro de una vivienda y una mujer que se encontraba en el lugar quedó a disposición de la Justicia.

Consultada sobre la posibilidad de que existieran antecedentes de violencia de género, Estrada aclaró que todavía se están revisando los registros y las eventuales medidas judiciales previas.

En este último caso también se ordenó una autopsia para determinar la causa de muerte.