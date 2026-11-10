Salta ya suma 115 muertos en siniestros viales: dos nuevas víctimas durante el fin de semana

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La provincia de Salta registra 115 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026, según confirmó la comisaria María Estrada en diálogo con Pelo & Barba, por Aries.

Informó que durante el fin de semana se produjeron dos accidentes con consecuencias fatales, uno en Las Lajitas y otro en Metán.

El primero ocurrió el viernes en Las Lajitas, donde colisionaron un automóvil y una camioneta. En uno de los vehículos viajaban un hombre de 61 años y una mujer de 48, quien falleció como consecuencia del impacto.

Estrada indicó que los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultados negativos.

Un joven de 22 años murió en Metán

El segundo siniestro se produjo el domingo sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura de El Naranjo, donde chocaron una motocicleta y un automóvil.

En la moto viajaban dos hombres mayores de edad. Ambos resultaron lesionados y el acompañante, de 22 años, perdió la vida.

La comisaria precisó que el test de alcoholemia del conductor del automóvil fue negativo, mientras que el motociclista dio positivo.

Las circunstancias de ambos accidentes continúan bajo investigación.

Estrada recordó que en toda la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol para conductores y pidió respetar las normas de tránsito.