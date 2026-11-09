Detuvieron a una mujer por intentar ingresar cocaína en un paquete de yerba a una comisaría

Una mujer de 60 años fue detenida en Rosario de la Frontera luego de que la Policía encontrara 12 envoltorios con cocaína ocultos en un paquete de yerba mate que intentaba entregar a su hijo, alojado en la Comisaría 1 de esa ciudad. El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, durante un control de los alimentos que pretendía ingresar a la dependencia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20.30, cuando los efectivos policiales efectuaban una requisa preventiva de los productos y elementos que había llevado la mujer. Al revisar el paquete de yerba, descubrieron 12 envoltorios de polietileno que contenían una sustancia blanquecina compacta.

Ante el hallazgo, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó una prueba orientativa de campo. El resultado fue positivo para cocaína. Durante el operativo también se secuestraron dinero y un chip de telefonía celular.

Tras el procedimiento, el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó provisionalmente a la mujer por el presunto delito de facilitación gratuita de estupefacientes agravada, contemplado en la Ley 23.737.

Durante la audiencia de imputación, la acusada estuvo asistida por la defensa oficial y se abstuvo de declarar. Por su parte, la Fiscalía solicitó que permanezca detenida mientras avanza la investigación.