“Traten con respeto a sus esposas”: el mensaje de León XIV a los hombres

El papa León XIV pidió este domingo a los hombres que traten con respeto a sus esposas, durante una misa celebrada en la ciudad de Florida, Uruguay, antes de continuar su viaje hacia la Argentina.

“Los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios”, expresó el pontífice ante miles de fieles.

La violencia de género en América Latina

La noticia difundida por Deutsche Welle (DW) aborda el mensaje papal en un contexto regional en el que persisten elevados niveles de violencia contra las mujeres.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante 2024 se registraron al menos 3.828 muertes violentas de mujeres por razones de género, un promedio de 11 por día.

En su homilía, León XIV también destacó la importancia del ejemplo de padres y abuelos en la formación de los jóvenes.

La celebración se realizó en honor a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, y reunió a unas 50.000 personas, según las autoridades locales citadas por el Vaticano.