El Papa en Argentina: horarios del recibimiento, la reunión con Milei y su primer discurso

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita que incluirá actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país.

Su arribo está previsto para las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. A partir de ese momento comenzará una agenda que contempla un homenaje a José de San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei y un encuentro con autoridades.

Los horarios del Papa para este domingo

Según el cronograma oficial, León XIV tendrá cinco actividades durante su primera jornada:

16.30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17.00: homenaje al general José de San Martín en Plaza San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Esta última actividad incluirá el primer discurso del pontífice en territorio argentino.

Qué actividades tendrá el lunes

La agenda continuará el lunes 9 de noviembre, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, prevista para las 9.15.

A las 11.30, León XIV celebrará su primera misa en Argentina, en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Por la tarde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

La jornada también contempla una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana.