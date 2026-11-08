“Todo listo para recibir al Papa”: Karina Milei difundió un video y llamó a la unidad

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó este domingo un mensaje por la llegada del papa León XIV a la Argentina y expresó su deseo de que la visita sea una oportunidad de encuentro entre los argentinos.

“¡Todo listo para recibir al papa León XIV!”, escribió la funcionaria en su cuenta de X, junto con un video sobre los preparativos para recibir al pontífice.

La publicación, recogida por Ámbito, destaca la coordinación entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

“Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico”, expresó.

Karina Milei también manifestó su expectativa por la visita: “Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos”.

El mensaje concluyó con la frase: “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”.