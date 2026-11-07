León XIV se despidió de Paysandú ante 40 mil fieles y continúa su visita a Uruguay

El papa León XIV se despidió este sábado de Paysandú, Uruguay, después de celebrar una misa ante unas 40 mil personas en el Parque Municipal París Londres. Entre los asistentes hubo numerosos peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para participar del encuentro.

La celebración comenzó después de una madrugada de llovizna y viento frío. Durante su homilía, el pontífice pidió construir puentes entre las personas y destacó al mate como símbolo de encuentro y fraternidad.

Un mensaje social y una despedida multitudinaria

La agencia Noticias Argentinas destacó que León XIV también se refirió a la pobreza, la corrupción, la salud mental y la soledad, además de reclamar mayor atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

La misa estuvo dedicada al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, cuya imagen fue venerada por el Papa durante la ceremonia.

Antes de abandonar Paysandú, el pontífice recorrió las calles de la ciudad, saludó a los vecinos y se detuvo en la Basílica Nuestra Señora del Rosario, donde bendijo a niños y acompañó a personas con discapacidad.

Luego de su despedida en Plaza Constitución, partió hacia el aeropuerto para continuar con las actividades previstas en Uruguay.